В Перми началась регистрация на культурный забег «РУТС» Ожидается около 3500 участников события Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Комитет по физической культуре и спорту администрации Перми сообщил о начале старта регистрации на «РУТС» — мероприятие-спутник Пермского марафона.

Отмечается, что в этом году Пермь выбрана городом, в котором состоится главный старт из серии культурных забегов «РУТС». Беговое событие состоится 13 июня и, как сообщил в своём telegram-канале глава Перми Эдуард Соснин, пройдёт «в формате большого красочного фестиваля на стыке культуры и спорта». Ожидается участие порядка 3,5 тыс. любителей бега.

В прошлом году спортсмены и любители бежали мимо Театра оперы и балета, филармонии, Речного вокзала, Дома Мешкова и ТРЦ «iMall Эспланада». В 2025 году, по информации городской администрации, маршрут будет обновлён, в него войдут другие достопримечательности и локации.

От других забегов «РУТС» отличается тем, что знакомит участников с городом, поэтому записывается аудиогид, рассказывающий об основных локациях на протяжении всей дистанции.

«Для участников разработали две дистанции на выбор: большой круг и малый, 10 и 5 км. Маршрут не требует длительной физической подготовки, его можно преодолевать в комфортном темпе и даже быстрым шагом. Каждый финишёр получит особую медаль, изготовленную из бетона, и завтрак настоящего бегуна», — рассказал Эдуард Соснин.

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