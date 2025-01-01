Елена Бардукова В Пермском крае летальность в отделениях реанимации за три года снизилась на 15% На дооснащение 24 реабилитационных отделений в 2025 году будет направлено 153 млн рублей Поделиться Твитнуть

С 2022 года, когда в Пермском крае была создана и начала действовать трёхуровневая система медицинской реабилитации, смертность от острого нарушения мозгового кровообращения в регионе снизилась в 1,5 раза, а летальность в отделениях реанимации — на 15%. Об этом на заседании правительства Пермского края сообщила министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень.

Она пояснила, что первый этап начинается в острейшем, до 72 часов, и острый периоды заболевания в отделениях реанимации. Второй этап проводится в условиях круглосуточного стационара. В условиях поликлиники проводится третий этап медицинской реабилитации для пациентов с лёгкими нарушениями функционирования и ограничениями жизнедеятельности.

«В крае развёрнуты и оснащены оборудованием отделения в стационарах и поликлиниках: отделения ранней реабилитации — в 17 медорганизациях, на втором этапе развёрнуты 516 коек на базе 11 больниц, поликлинический этап в 2024 году проводился в 2024 году на базе 25 медицинских организаций», — сообщила Анастасия Крутень.

В целом отделения реабилитации расположены в 38 медицинских учреждениях Пермского края. За три года реализации программы приобретена 1301 единица оборудования на сумму 547 млн руб., на проведение ремонтных работ из краевого бюджета направлено около 300 млн руб. Подготовлено 109 специалистов по медицинской реабилитации и 27 немедицинских специалистов — они обучаются на базе педагогического и классического университетов, а затем проходят переподготовку в медуниверситете.

«Необходимо отметить, что появилась специальность «врач по физической и реабилитационной медицине», которой раньше не было совсем», — подчеркнула министр.

На дооснащение 24 реабилитационных отделений в 2025 году будет направлено 153 млн руб., в 2026 году — 54,7 млн руб., в 2027 году — 31,7 млн руб. На проведение капитального и текущего ремонта в 2025 году заложено 296,4 млн руб.

В круглосуточном стационаре в прошлом году пролечено в 3,2 раза больше пациентов, чем в 2021 году — свыше 10 тыс. человек. В дневном стационаре число госпитализированных увеличилось на 50% и составило более 9,5 тыс. пациентов. В амбулаторных условиях в форме комплексных посещений медицинская реабилитация проведена почти 12 тыс. пациентам, тогда как в 2021 году данный вид медицинской помощи не оказывался. Всего медицинская реабилитация в 2024 году на втором и третьем этапах проведена 31 тыс. пациентов.

Также все виды медицинской помощи участникам СВО оказывает Пермский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн. В прошлом году реабилитацию прошли 102 участника СВО, а в 2025 году в учреждение госпитализируются для проведения реабилитационных мероприятий военнослужащие по направлению госпиталя Министерства обороны РФ.

В планах — создание Центра медицинской реабилитации на базе Пермского краевого клинического госпиталя для ветеранов войн, стационарных отделений медреабилитации в двух медучреждениях в Перми и Кунгуре, организация реабилитации на дому для жителей небольших населённых пунктов. Планируется, что к 2030 году количество пациентов, получивших этот вид медицинской помощи, увеличится на 26,5% по сравнению с 2024 годам.

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