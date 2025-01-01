Пермские спасатели эвакуировали рыбака с дрейфующей по Каме льдины Поделиться Твитнуть

фото: Пермская служба спасения

В Перми спасатели пришли на помощь пожилому рыбаку, оказавшемуся на отколовшейся льдине. Инцидент произошёл 13 марта на реке Каме, где 69-летнего любителя подледного лова оторвало от берега и понесло течением. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на представителей Пермской городской службы спасения.

В ведомстве рассказали, что около полудня дежурный оператор Пермской службы спасения получил сигнал о рыбаке, дрейфующем на льдине. Незамедлительно группа быстрого реагирования №12 была направлена на место происшествия. Рыбака благополучно доставили на берег с помощью лодки.

Сотрудники спасательной службы напоминают гражданам о повышенной опасности выхода на лёд в весенний период.

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