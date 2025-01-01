В Прикамье суд приговорил бывшего замначальника колонии к 5 годам Осуждённый также лишён звания подполковника внутренней службы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Чусовском городском суде завершилось рассмотрение дела в отношении экс-заместителя руководителя исправительной колонии. Суд признал его виновным в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ) и взяточничестве (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Следствием и судом установлено, что обвиняемый, занимая должность, связанную с контролем охраны и доступом на территорию колонии, содействовал незаконному вывозу древесины и продукции из неё на сумму, превышающую 1,8 млн руб. За эти действия он получил от представителя бизнеса незаконное вознаграждение в размере 120 тыс. руб.

Принимая во внимание доводы прокуратуры, суд приговорил подсудимого к 5 годам заключения в колонии общего режима, штрафу 1,2 млн руб., а также лишил его права занимать определённые должности в течение 3 лет.

Кроме того, суд постановил лишить осуждённого звания подполковника внутренней службы, конфисковать взятку и взыскать сумму нанесённого ущерба.

Данное судебное решение ещё не вступило в законную силу.

Как выяснил «Новый компаньон», осуждённым является замначальника исправительной колонии №10 Владислав Коваленко.

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