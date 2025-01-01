В пермские школы снова поступают анонимки о минировании зданий В краевом минтербезе призывают жителей не поддаваться панике Поделиться Твитнуть

Утром 13 марта в соцсетях распространилось видео эвакуации из школы «Флагман» (ул. Мильчакова, 22 в Перми). На кадрах было видно, как группа детей стоит на улице. Очевидцы утверждали, что учеников отправляют домой или в другой корпус школы — на ул. Связистов.

К зданию подъехали машины Росгвардии и скорая помощь.

«Новый компаньон» обратился с запросом в министерство территориально безопасности.

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, на электронные почты объектов образования приходят анонимные оповещения о минировании. Оперативные службы оповещены, проводятся проверки», — сообщили в ведомстве.

В минтербезе также призвали не поддаваться панике, а при необходимости звонить по номеру 112.

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