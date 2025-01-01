В Перми потушили рюмочную-шашлычную «Искра и пламя» Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

Днём в четверг, 13 марта, в Сети появились сообщения о пожаре в закусочной «Искра и пламя» (ул. Екатерининская, 88 в Перми). К информации был приложен видеофайл.

На записи видно, как из-под крыши над входом в рюмочную-шашлычную валит дым. Открытого огня нет. Прохожие и, вероятно, посетители снаружи наблюдают за действиями пожарных, которые в какой-то момент приступают к тушению с помощью пожарных рукавов.

В региональном управлении МЧС подтвердили факт выезда пожарных расчётов на место происшествия.

Согласно официальной информации, по прибытии на место было установлено, что горит вывеска заведения. В результате инцидента никто не пострадал.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.