В Прикамье для мониторинга ситуации с паводком власти задействуют 25 беспилотников В зоне риска затопления 30 муниципалитетов Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина чиновники обсудили ситуацию с паводком в муниципалитетах региона. Как рассказал глава минтербеза Прикамья Альберт Марданов, по решению противопаводковой рабочей группы утверждён перечень населённых пунктов, подверженных затоплению и подтоплению. Это 30 муниципальных образований.

«Для своевременного реагирования в период прохождения весенне-летнего половодья сформирована группировка сил и средств Пермского края — это более 9,5 тыс. человек личного состава, более 2 тыс. единиц техники, около 150 плавсредств и 25 беспилотных летательных аппаратов», — пояснил Марданов.

По его словам, использование БПЛА поможет отслеживать ситуацию в труднодоступных районах и своевременно оценивать её масштабы.

Министр территориальной безопасности Прикамья также обратился к жителям региона и напомнил, что каждый человек, проживающий в зоне возможного затопления, должен соблюдать основные правила безопасности: принять меры по сохранности имущества, на участках вокруг строений предусмотреть водоотводные канавы, подготовить продовольствие и запас питьевой воды, герметично упаковать тёплые вещи и документы на всех членов семьи, подготовить аптечку и плавсредство.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.