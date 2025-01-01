Из Перми могут возобновиться прямые перелёты в Дубай С апреля в расписании появится рейс ПермьЯрославль Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель «Новапорт холдинг» Евгений Янкилевич провели переговоры о будущем аэропорта Большое Савино и завершении реконструкции аэродрома. Об этом сообщили в минтрансе региона.

На встрече было отмечено, что в минувшем году пассажиропоток аэропорта достиг почти 2 млн человек, что позволило ему занять 21-ю позицию среди крупнейших аэропортов России.

В планах на 2025 год — сохранение международных рейсов, развитие региональной сети и поиск новых маршрутов. Реализуется программа субсидирования авиаперевозок совместно с Росавиацией, что помогает снизить цены на билеты и расширить карту полётов.

Благодаря этой поддержке, в текущем году будут доступны рейсы по 12 региональным направлениям, включая Минеральные Воды, Калининград, Новосибирск и другие города.

С апреля восстанавливается рейс Пермь—Ярославль, он будет выполняться два раза в неделю до декабря. Этот маршрут имеет значение для обоих регионов, поэтому принято решение о совместном субсидировании рейса.

Аэропорт поддерживает 9 международных направлений, в том числе в Анталью, Баку, Гоа, изучается возможность возобновления прямых перелётов из Перми в Дубай.

Продолжается работа по повышению комфорта пассажиров. В 2024 году в новом терминале аэропорта Большое Савино были увеличены зоны ожидания внутренних рейсов на 240 мест.

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