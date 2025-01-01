Дело о хищениях на пермском «Протоне» возвращается в Генпрокуратуру Решение принял Свердловский районный суд Перми Поделиться Твитнуть

Дмитрий Щенятский

Константин Долгановский

В четверг, 13 марта, Свердловский районный суд Перми принял решение о возвращении уголовного дела, возбуждённого против бывших управленцев АО «Протон-ПМ», в Генеральную прокуратуру РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

За день до этого государственный обвинитель поддержал просьбу адвоката Дмитрия Щенятского, экс-главы «Протон-ПМ», о возврате в прокуратуру дела о растрате 195 млн руб. Помимо Щенятского, в совершении данного преступления обвиняются его заместитель Валерий Голдобин и трое сотрудников ООО «ИКФ «Солвер». Следствие предполагает, что они присвоили денежные средства, предназначенные для закупки оборудования. Обвиняемые полностью отрицают свою вину. В итоге как защита, так и обвинение выразили сомнения в заключениях технических экспертиз, проведённых в процессе расследования.

Обвиняемые утверждают, что оборудование находится в эксплуатации уже шесть лет. По информации источников, соответствие оборудования техническому заданию было подтверждено комиссией «Роскосмоса», работавшей на пермском предприятии.

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