Посещаемость пермских ТЦ в начале марта выросла на 16% Однако год назад посетителей было на 14% больше Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

Согласно данным компании Focus Technologies, в предпраздничные дни (с 3 по 9 марта) наблюдался существенный подъём посещаемости торговых центров Перми. Индекс Mall Index, показывающий число посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей в крупных городах Прикамья, увеличился на 16% по сравнению с предыдущей неделей. Тем не менее, в сравнении с АППГ количество посетителей в ТЦ снизилось на 14%. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Михаил Васильев, руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies, отмечает, что неделя перед 8 Марта традиционно является одной из самых оживлённых для торговых центров. Наряду с предновогодней неделей и неделей перед 1 сентября это ключевое время роста посещаемости. Снижение показателей в сравнении с прошлым годом, по мнению Васильева, связано с общими тенденциями рынка.

Напомним, посещаемость торговых центров падает из-за роста популярности онлайн-покупок. Кроме того, причинами снижения трафика стали эффект высокой базы прошлого года, когда новые бренды активно открывали магазины, привлекая покупателей.

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