Половина домов Перми содержится с нарушениями В мэрии сообщили об итогах очередных рейдов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За прошедшую неделю в Перми чиновники районных администраций проверили состояние более 2000 жилых домов, обнаружив недостатки в обслуживании прилегающих территорий и крыш у 953 из них. На данный момент уже исправлено 587 выявленных нарушений. Управляющие компании получили 561 уведомление о недопустимости несоблюдения правил благоустройства, а также 347 предписаний, 269 из которых на сегодня выполнены. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, нарушения в содержании крыш устранены в Кировском районе на улицах Кировоградская, 33 и Ласьвинская, 41, в Свердловском районе — на улицах Соловьева, 3, Героев Хасана, 8 и других, а также в Мотовилихинском районе по адресам: Звонарева, 37 и т.д. Согласно информации департамента ЖКХ, с начала зимнего периода многоквартирные дома были проинспектированы около 24 тысяч раз.

В мэрии напомнили, что прогнозируется потепление до +5 градусов с пиком 14-15 марта. В связи с этим районные администрации направили управляющим организациям письма с напоминанием об активизации работ по очистке крыш и дворов от снега и льда.

В случае игнорирования запросов на уборку снега и наледи с крыш жителям рекомендует обращаться с жалобами в территориальные отделы благоустройства, департамент ЖКХ города или краевую Инспекцию госжилнадзора.

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