В Перми расселили аварийные дома на Ласьвинский и Белозёрской Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми сообщила о расселении ещё двух признанных аварийными домов, расположенных в Кировском и Орджоникидзевском районах.

В частности, расселён дом №49 по улице Ласьвинской, где находилось 18 квартир общей площадью 708,2 квадратных метра. В нем проживало 36 человек. Также был расселен дом №7 по улице Белозерской, включавший 13 квартир общей площадью 425,4 квадратных метра, в которых проживало 26 человек. Всем жильцам, в зависимости от формы собственности, предоставили денежные выплаты или другое жильё.

Программа расселения аварийного жилья в Перми реализуется в рамках городских и краевых инициатив. Кроме того, в текущем году стартует программа переселения, являющаяся частью нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По вопросам расселения и получения компенсаций жители Перми могут обратиться за консультацией в управление жилищных отношений по адресу: улица Максима Горького, 18.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.