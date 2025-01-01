Жительнице Прикамья, родившей ребёнка в Турции, отказали в маткапитале Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском районном суде рассмотрено исковое заявление жительницы Пермского края к региональному отделению Социального фонда России. Предметом спора стал отказ фонда в предоставлении государственного сертификата на материнский капитал. Истица требовала признать решение фонда неправомерным и обязать его выдать документ.

Согласно заявлению женщины, в 2023 году у неё родился ребёнок, обладающий двойным гражданством (турецким и российским). После обращения за сертификатом ей было отказано, поскольку, по мнению ответчика, ребёнок не является гражданином РФ по рождению. Истица утверждала, что на момент рождения ребёнка она имела полное право на получение материнского капитала, и отказ является необоснованным.

В процессе судебного разбирательства выяснилось, что у младенца есть отец — гражданин Турции, а сам ребёнок родился на территории Турецкой Республики и имеет турецкое гражданство, не являясь гражданином России по рождению. На основании этого суд пришёл к выводу об отсутствии у истицы права на получение сертификата.

На данный момент решение суда не вступило в силу.

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