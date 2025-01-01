Житель Перми организовал казино в магазине «Продукты» Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Сотрудники следкома возбудили уголовное дело на жителя Перми. Мужчине вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, а именно нелегальная организация азартных игр с применением игрового оборудования за пределами игорной зоны, без соответствующей лицензии.

По данным следствия, в 2024 году подозреваемый организовал азартные игры в помещении магазина «Продукты» в Свердловском районе Перми, используя игровое оборудование. Его целью было получение незаконной прибыли, при этом лицензия на данный вид деятельности у него отсутствовала.

Данное правонарушение было выявлено оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю.

Следователи СК России провели осмотр места происшествия, в ходе которого были изъяты вещественные доказательства по делу. В настоящее время назначены и проводятся судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего.

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