Продолжительность жизни в Пермском крае увеличилась до 71 года Выросло число спасённых врачами пациентов Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что около 2 млн жителей региона ежегодно проходят медицинские осмотры. Это заявление прозвучало после заседания коллегии, посвящённого вопросам здравоохранения.

Махонин подчеркнул значительное улучшение медицинской базы региона за последние пять лет. Было возведено 23 крупных медицинских объекта, открыто 134 фельдшерско-акушерских пункта и врачебных амбулатории, а также отремонтировано 493 здания медицинского назначения. В настоящее время ведётся строительство онкологического центра и детского реабилитационного центра, которые станут частью медицинского кластера в Камской долине, где уже функционируют Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии и Перинатальный центр.

За пятилетку в медицинские учреждения Прикамья было поставлено 8,5 тыс. единиц медицинского оборудования. Благодаря этому удалось увеличить количество спасённых жизней более чем на 20% в области сердечно-сосудистых заболеваний и почти на 10% в области онкологии.

Главным достижением системы здравоохранения губернатор назвал увеличение средней продолжительности жизни жителей Прикамья до 71 года.

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