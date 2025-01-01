Обвиняемый в убийстве предпринимателя житель Прикамья уехал на СВО Преступление произошло ещё в 1997 году Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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В Кудымкарском городском суде приостановили производство по уголовному делу об убийстве местного предпринимателя Виктора Отинова. Причиной стало то, что обвиняемый в преступлении Дмитрий Бузанов заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

Как пишет местная газета «Парма-Новости», очередное заседание суда должно было состояться 27 февраля, однако в суд поступило ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту Перми о том, что подсудимый отправился на СВО.

Уголовное дело в отношении 46-летнего Дмитрия Бузанова Кудымкарский городской суд начал рассматривать 4 февраля. Мужчине предъявили обвинение в убийстве предпринимателя Виктора Отинова по прозвищу Кум, которое он совершил 20 июля 1997 года.

Отинов был предпринимателем и занимался розничной торговлей. У него был магазин в м/р Восточном. Как следует из материалов дела, убийство случилось в ночь на 20 июля в машине «ВАЗ 21099», принадлежавшей убитому. В местной газете сообщалось, что «водитель и пассажир (Виктор Отинов и Дмитрий Бузанов. — Прим. ред.) чего-то не поделили».

Фото: Яна Яновская, "Парма-Новости"

«В итоге один из спорщиков вынул нож и перерезал горло оппоненту, а затем воткнул оружие в грудь с такой силой, что в руках убийцы осталась лишь рукоятка ножа. Желая скрыть содеянное, преступник попытался вывезти тело за город, но не справился с управлением и врезался в придорожный сарайчик. Всё это время в салоне «девятки» находилась и малолетняя дочь Виктора, мирно спавшая на заднем сиденье. Страшно предположить, что могло случиться с ребёнком», — писали СМИ.

Впоследствии подозреваемого объявили в федеральный розыск. Срок давности привлечения к уголовной ответственности приостановили из-за розыска подозреваемого. Лишь в прошлом году в Тюмени задержали нигде не работающего мужчину. У него не было паспорта. С помощью дактилоскопии правоохранители установили его личность — это был Дмитрий Бузанов. После этого ему предъявили обвинение в убийстве и отправили в СИЗО-4 Кудымкара.

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