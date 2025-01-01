В Прикамье за год выявлено 22 нарушения трудовых прав несовершеннолетних К ответственности привлечены должностные лица и организации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году, проводя контрольно-надзорные мероприятия, краевая Государственная инспекция труда зафиксировала 22 случая нарушения трудовых прав лиц, не достигших совершеннолетия.

По информации ведомства, чаще всего фиксировались факты отсутствия официального оформления трудоустройства, несоблюдение установленного рабочего графика и задержки в выплате заработной платы.

За допущенные нарушения к ответственности привлечены 3 должностных лица и 2 организации. Общая сумма наложенных штрафов составила 80 тыс. руб.

Примером может служить ситуация в АО «Пермтрансжелезобетон», где в трудовом соглашении с несовершеннолетним работником не была указана сокращённая рабочая неделя (не более 35 часов). За это нарушение работодатель был оштрафован.

Также выявлены недостатки в обеспечении охраны труда в детских лагерях «Ермак» и «Чайка» Кунгурского округа (ООО «Номарх»). Выяснилось, что не проведена оценка рисков, не приняты меры по их снижению, отсутствует контроль выдачи средств защиты, не проведена спецоценка условий труда.

В кафе Banana family (Лысьва) несовершеннолетний помощник повара не получил зарплату за 135 отработанных часов, и трудовой договор с ним тоже не был заключён.

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