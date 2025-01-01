С начала года из Пермского края в Монголию вывезено 202 тонны пшеницы и овса Оформлены три фитосанитарных сертификата Поделиться Твитнуть

В Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю сообщили, что с начала года с территории Прикамья в Монголию было отгружено 202 тонны семян овса и мягкой пшеницы для посева.

В ведомстве пояснили, что в аналогичном периоде прошлого года отправок этой продукции в Монголию не было. Так, только в конце минувшей недели Управление проконтролировало вывоз 44 тонн семян пшеницы и 22 тонн семян овса для посева и дальнейшей промышленной переработки.

Семена относятся к подкарантинной продукции, и перед отправкой сотрудники ведомства провели карантинный фитосанитарный досмотр и отбор проб. Лабораторный анализ, проведённый Пермским филиалом ФГБУ ВНИИКР, карантинных вредных организмов в семенах пшеницы и овса не выявил, на партию оформлен соответствующий фитосанитарный сертификат, дающий право на вывоз продукции за пределы Российской Федерации.

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