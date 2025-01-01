Елена Бардукова За два участка под трассой ТР-53 в Перми краевые власти заплатят 5,7 млн рублей Их общая площадь составляет 10,6 тыс. кв. м Поделиться Твитнуть

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Арбитражный суд Пермского края опубликовал решение об изъятии двух земельных участков у их владельца, АО «Лоренц», для государственных нужд. В частности, речь идёт о строительстве в краевой столице трассы ТР-53.

Истцом по делу выступило КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, которое требовало изъять два земельных участка в Мотовилихинском районе общей площадью 10,6 тыс. кв. м. Они необходимы для второго этапа возведения трассы — на участке от ул. Грибоедова до моста через реку Чукулайку.

При этом ведомство предложило собственнику сумму возмещения в размере 5,7 млн руб., из которых 5,6 млн руб. — рыночная стоимость земельных участков, 69,5 тыс. руб. — величина убытков, причинённых изъятием имущества.

Подписанный со стороны министерства транспорта Пермского края и истца трёхсторонний проект соглашения был направлен АО «Лоренц» по адресу регистрации юридического лица, но письмо вернулось в адрес КГБУ «УАДиТ» по истечении срока хранения. Подписанное соглашение со стороны ответчика так и не поступило, что и явилось причиной обращения в суд. Суд удовлетворил требования Управления автомобильных дорог и транспорта в полном объёме.

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