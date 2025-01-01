В Перми идёт приём заявок на обучение по программе «Продюсирование в сфере кинопроизводства» В практическую часть входит участие в реальных съёмках Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

До 19 апреля студенты и обладатели дипломов о высшем или среднем профессиональном образовании могут подать заявку на участие в третьем наборе на обучение по программе «Продюсирование в сфере кинопроизводства».

Это совместная программа Центра бизнес-образования НИУ ВШЭ-Пермь, Пермской кинокомиссии и кинокомпании Bazelevs, которая реализуется уже два года. Курс рассчитан на девять месяцев и охватывает все ключевые аспекты продюсерской деятельности: от разработки концепции фильма до его дистрибуции.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, обучение проводят эксперты киноиндустрии и профессионалы отрасли. А с организацией съёмочного процесса и функциями различных специалистов знакомит практическая часть программы. В неё также входит участие в реальных съёмках под патронажем Пермской кинокомиссии.

Курс завершается защитой проекта собственного фильма участника программы. При её успешном окончании выпускник получает диплом Высшей школы экономики о профессиональной переподготовке.

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