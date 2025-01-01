В Соликамске простились с погибшими при тушении пожара сотрудниками МЧС Отпевание прошло в Спасо-Преображенском монастыре Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Спасо-Преображенском монастыре Соликамска состоялась церемония прощания с Евгением Некрасовым и Александром Царамовым — сотрудниками МЧС, погибшими при тушении пожара 10 марта.

Старший пожарный Александр Царамов похоронен на кладбище в селе Городищи Соликамского округа. Спасатель служил в пожарной охране с 2000 года, награждён медалями МЧС России «За отличие в службе» трёх степеней. У него остались пятеро детей, самый младший из которых родился в 2024 году.

Похороны начальника караула Евгения Некрасова прошли на городском кладбище в Березниках у Мемориала в память о погибших пожарных. Спасатель окончил Воронежский институт, во время службы был награждён медалью МЧС России «За отличие в службе» III степени. У него остались жена и двухлетний сын.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», днём 10 марта загорелась кровля многоквартирного дома по ул. Толстого в Соликамске. Очевидцы сообщили, что в здании могут находиться люди. Два сотрудника МЧС отправились на поиски и спасение людей. Через несколько минут произошло обрушение перекрытия и кровли, под которыми и погибли пожарные.

По факту гибели сотрудников МЧС прокуратура начала проверку, ведомство выяснит обстоятельства, причины и условия возгорания. Следователи СУ СКР по Пермскому краю также устанавливают обстоятельства смерти спасателей.

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