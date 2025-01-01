Пермский ИП вывез в Свердловскую область 100 кубометров опасной древесины Поделиться Твитнуть

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Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю, согласовав действия с прокуратурой, провело внеплановую проверку документации ИП Волкова В.В., занимающегося хранением, продажей и отгрузкой хвойных пиломатериалов из п. Суксун Пермского края.

В ходе проверки установлено, что предприниматель вывез 100 кубометров древесины хвойных пород в Свердловскую область из карантинной зоны Суксунского округа, где действует карантин по усачам Monochamus. Вывоз из этой зоны без карантинного сертификата запрещён.

Карантинный сертификат подтверждает отсутствие карантинных вредителей в подкарантинной продукции. Вывоз лесоматериалов из карантинной зоны без подтверждения их фитосанитарного состояния может привести к распространению вредителей.

Управлением выдано предписание Волкову В.В. об устранении нарушений к 25 августа 2025 года (обеспечить изолированное хранение заражённой продукции и её обеззараживание или переработку, гарантирующие уничтожение вредителей).

4 марта 2025 года ИП Волков В.В. был привлечён к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ и оштрафован.

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