В Прикамье матери погибшего участника СВО отказали в выдаче удостоверения Её сын был убит ещё в январе 2023 года Поделиться Твитнуть

Фото: Роман Водянов

В Пермском крае мать погибшего бойца СВО, которая живёт в Губахе, смогла решить вопрос выдачи удостоверения члена семьи погибшего ветерана боевых действий только после вмешательства Минобороны РФ. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил депутат Госдумы Роман Водянов.

Он пояснил, что в конце января этого года к нему поступило обращение от матери погибшего участника СВО. Её сын погиб в январе 2023 года в зоне боевых действий, и с того момента она пыталась оформить удостоверение члена семьи погибшего ветерана боевых действий. Несмотря на хождения по инстанциям, документы ей так и не выдали.

«Мы незамедлительно направили запрос в Министерство обороны. Получен ответ: участие Андрея Владимировича в СВО официально подтверждено», — сообщил депутат.

По его словам, в ближайшее время военкомат оформит удостоверение и семья получит положенную поддержку.





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