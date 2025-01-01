На СВО погиб пенсионер из Прикамья Николая Золотухина похоронят в Верещагино Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского муниципального округа

Во время российской спецоперации на территории Украины 13 августа 2024 года погиб уроженец д.Чаньшер Карагайского района Николай Золотухин. Об этом сообщили в администрации Верещагинского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Николай родился 26 мая 1966 года в д.Чаньшер, но позже его переехала в д. Кирпичики. Школу Николай окончил в пос. Ленино, затем учился в Зюкайском училище и получил профессию в Верещагинском ДОСААФе. Работал в АТП водителем. Позже – трудился в Краснодарском крае, в колхозе и рыбхозяйстве.

На СВО мужчина был рядовым вооружённых сил РФ, стрелком первого отделения (штурмового) второго взвода (штурмового) третьей штурмовой роты третьего мотострелкового батальона. При выполнении боевых задач он находился в штурмовой группе. Обстоятельства смерти не раскрываются.

Администрация муниципалитета выразила соболезнования жене военнослужащего, дочери, двум внучкам и всем родным и близким.

Церемония прощания состоится 13 марта с 11:00 во Верещагинском дворце культуры (ул. Железнодорожная, д. 16). Затем, в 11:30, пройдёт траурный митинг, а в 12:00 – отпевание в Храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская».

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