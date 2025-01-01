В Прикамье простятся с погибшим на СВО 20-летним Денисом Колчановым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Очёрского округа

В зоне СВО 28 февраля трагически погиб 20-летний Денис Колчанов, житель Очёра. Местная администрация сообщила о случившемся и принесла глубочайшие соболезнования родителям Дениса, его родным и близким.

Денис родился в Очёре, учился в школе №3, затем вместе с семьёй переехал в Карагайский район, где завершил обучение в Менделеевской школе. После школы поступил в Коми-Пермяцкий агротехнический техникум и получил профессию механизатора сельскохозяйственного производства.

После окончания техникума был призван на срочную службу, а затем подписал контракт и отправился в район боевых действий.

Прощание с Денисом Колчановым состоится в пятницу, 14 марта, в Михайло-Архангельском храме (Очёр, ул. Ленина, 32). Отпевание начнётся в 13:00, а гражданская панихида пройдёт во дворе храма после отпевания.

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