Учеников пермской школы напугало сообщение о вооружённом нападении Тревога оказалась учебной Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Учеников школы № 122 в Индустриальном районе Перми 12 марта напугало сообщение по громкоговорителю о вооружённом нападении, с просьбой забаррикадироваться в кабинетах. Видеозапись распространилась в соцсетях.

Как сообщает ВЕТТА, администрация школы подтвердила информацию о прозвучавшем сигнале. Однако в учреждении уточнили, что тревога была лишь учебной, преподавателей предупредили о мероприятии заранее.

В Министерстве территориальной безопасности Пермского края призвали жителей сохранять спокойствие и полагаться только на официальные источники информации. Также ведомство напомнило, что в регионе действует единый номер для экстренных вызовов — «112».

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, сведений о вооружённом нападении в школе № 122 города Перми не поступало. В школе проводится плановая тренировка персонала и учащихся», — прокомментировали в ведомстве «Новому компаньону».

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