Пермский край будет развивать сотрудничество с НИТУ МИСИС Взаимодействие с прикамскими вузами будет идти в образовательной и научно-исследовательской деятельности Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Глава Прикамья Дмитрий Махонин и директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский в ходе рабочего визита в московский НИТУ МИСИС совместно с представителями университета обсудили взаимодействие вуза с образовательными учреждениями Пермского края.

Дмитрий Махонин рассказал о крупных инвестиционных проектах, которые на территории региона реализуют ведущие корпорации страны, в том числе — о строительстве обогатительных фабрик компаний «Уралкалий», «Еврохим», «Акрон», формировании кластера высокотехнологичной химии от СИБУРа. Для всех них потребуются квалифицированные кадры.

Ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, в свою очередь, отметила, что приоритетными направлениями вуза являются материаловедение, металлургия, горное дело, квантовые и аддитивные технологии, биоиженерия. Совместно с индустриальными партнёрами университет проводит научные исследования, разрабатывает образовательные программы для подготовки учёных и инженеров будущего.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Академический обмен с университетом МИСИС позволит нам усилить подготовку специалистов в пермских вузах. Кроме того, наши учёные также могут поделиться своими достижениями в области биоинженерии. Учёные Пермского политеха разработали биосовместимые стенты из биоразлагаемых полимеров, совместно с учёными из медуниверситета изобрели бионический протез уха. Уверен, что для технологического развития и достижения национальных целей в сфере социально-экономического развития страны важно развивать сетевое взаимодействие ведущих вузов.

В своём telegram-канале глава региона отметил также, что особый акцент в сотрудничестве будет сделан на химической и перерабатывающей отраслях. В том числе по новому нацпроекту «Новые материалы и химия» планируется изучать и производить новые материалы, что поможет предприятиям Пермского края развиваться и быть конкурентоспособными.

Кроме того, в ходе рабочего визита пермской делегации представили разработки научно-образовательных лабораторий и центров НИТУ МИСИС, такие, например, как роботический in situ биопринтер, тканевой пистолет, биорезорбируемые винты и пластины для челюстно-лицевой хирургии и ортопедии, индивидуализированный ушной имплантат, антибактериальные повязки для хронических ран и другие разработки, уже нашедшие применение в медицине.

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