За год в Перми произошло почти 100 ДТП с участием мототранспорта В Госавтоинспекции отмечают рост числа аварий на питбайках Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В 2024 году на территории краевой столицы было зарегистрировано 98 ДТП с участием мототранспорта. В этих авариях 57 человек получили травмы, трое погибли, при этом пять человек были травмированы несовершеннолетними. Такие данные озвучил начальник отделения пропаганды ГИБДД по Перми Владимир Яцук во время пресс-конференции, посвящённой теме управления спортивным инвентарём, в частности — питбайками.

Самыми аварийными районами города стали Свердловский, Мотовилихинский и Индустриальный.

«Особую тревогу вызывает аварийность именно с участием питбайков. В прошлом году с участием такого спортивного инвентаря произошло 12 происшествий, в восьми из которых питбайками управляли несовершеннолетние», — рассказал Владимир Яцук.

В 2023 году таких случаев было всего три, отметил он.

«Мы хотим донести до родителей, что мототранспортом и питбайками нужно пользоваться только в отведённых местах. Есть секции и мототреки, где всё проходит под руководством опытных специалистов, которые могут объяснить детям правила пользования и вождения, чтобы у них формировалось правильное поведение в дальнейшем и на дорогах, и по отношению к мототранспортным средствам», — сообщил заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД Перми Александр Буков.

В связи с этим в Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют родителям подумать, прежде чем покупать своим детям такие дорогостоящие и опасные «игрушки», как питбайки.

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