Почти четверть пермяков не получали работу по причине избыточной квалификации Чем выше доход, тем чаще люди сталкивались с подобными отказами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным SuperJob, 12% работодателей отказывают соискателям с чрезмерно высокой квалификацией. Почти половина компаний (48%) выбирают тактику ситуативного подхода, а 14% предприятий регулярно принимают на работу кандидатов с избыточным уровнем знаний и навыков.

Опрос среди работающих жителей Перми выявил, что 23% лично сталкивались с отказами из-за слишком высокой квалификации. Мужчины сообщали об этом чаще, чем женщины, а респонденты 35-45 лет — чаще, чем представители других возрастных групп. Замечена закономерность: чем выше доход, тем чаще люди сталкивались с подобными отказами. Среди тех, кто получает до 50 тыс. руб., таких случаев 17%, а среди тех, чей доход превышает 100 тыс. руб., — уже 26%.

Работодатели иногда отказывают в приёме на работу кандидату с избыточной квалификацией из-за сомнений в его заинтересованности. Например, рядовая позиция едва ли надолго привлечёт человека, который недавно руководил департаментом из десяти человек. Кроме того, некоторые руководители не готовы видеть в подчинении очень умного, грамотного и, возможно, старшего по возрасту сотрудника. Они боятся, что кандидат начнёт давать бесконечные советы на основании своего опыта или станет неформальным лидером коллектива и подорвёт авторитет начальства. Чрезмерно квалифицированных кандидатов часто отличают повышенные зарплатные ожидания.

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