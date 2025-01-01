Охрана Черняевского леса обойдётся бюджету Перми в 13 млн рублей Договор заключён до конца декабря Поделиться Твитнуть

Черняевский лес

Иван Петров

МКУ «Пермское городское лесничество» заключило договор на оказание услуг по охране муниципального имущества и соблюдению режима ООПТ «Черняевский лес» на 13,2 млн руб. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

На участие заявилось две организации. В ходе проведения конкурса начальная цена снизилась на 0,5%. Победителем стало пермское охранное предприятие «Шмель». Согласно условиям контракта, с 1 апреля до 23 декабря 2025 года компания должна круглосуточно патрулировать охраняемый природный ландшафт по трём маршрутам, охватывающим почти всю его территорию. Это участок в западной части — в границах ул. Подлесной и места отдыха «Солнечная поляна», участок рядом с Балатовским парком — в границах ул. Подлесной, ш. Космонавтов и места отдыха «Перекрёсток», а также участок рядом со стадионом «Локомотив» — между улицами Подлесной, Малкова и ш. Космонавтов.

По информации сайта СБИС, ООО «ОП «Шмель» было зарегистрировано 2009 года. Компания ведёт деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований. Уставный капитал — 250 тыс. руб., выручка в 2023 году составила 28,1 млн руб., год был завершён с убытком в 2,1 млн руб. Предприятие принимало участие в 120 торгах, из них выиграло 57. Основным заказчиком является Управление образования Балезинского района. Как указано на сайте госзакупок, в основном с ООО договоры заключают образовательные учреждения на предоставление услуг охраны.

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