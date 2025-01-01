В пермском аэропорту задерживается вылет нескольких рейсов Время ожидания достигает 6 часов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В среду, 12 марта, в аэропорту Большое Савино задержали сразу несколько рейсов. Об этом сообщает «Рифей».

В частности, рейс в Махачкалу, который должен был отправиться ещё утром, перенесли на 12:20. Задержка — шесть часов. Связано это с сильным туманом в Махачкале.

Кроме того, не по расписанию полетят авиалайнеры ещё по четырём направлениям.

Вылет рейса в Самару, который осуществляет авиакомпания «ЮВТ Аэро», перенесли с 13:10 на 14:10. А рейс авиакомпании «Азимут» в Минеральные Воды отложили до 19:20, хотя он должен был состояться в 14:20.

Пассажирам рейса S7 Airlines из Перми в Новосибирск также придётся подождать, но не так долго: вылет перенесли с 17:15 на 17:50. Кроме того, задерживается вылет из Перми в Усинск авиакомпании «ЮВТ Аэро»: с 17:35 до 17:50.

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