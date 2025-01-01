В Роспотребнадзоре рассказали о радиационной обстановке в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В феврале 2025 года, согласно результатам мониторинга и надзорных мероприятий, проведённых Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, радиационная ситуация в регионе характеризовалась как стабильно благоприятная.

Наблюдение за интенсивностью гамма-излучения в окружающей среде осуществлялось в семи контрольных пунктах, расположенных в городах Пермь, Березники, Соликамск, Кудымкар, Чусовой, Губаха и Чернушка, в рамках программы социально-гигиенического мониторинга.

Радиационный фон в Пермском крае признан благоприятным: уровни гамма-излучения на открытых территориях в феврале 2025 года находились в пределах 0,06-0,17 мкЗв/час, что не превышает допустимую гигиеническую норму (0,3 мкЗв/час) для жилых и общественных зон.

Природные и техногенные радиационные аномалии не зафиксированы.

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