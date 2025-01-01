В Кировском районе Перми начался снос двух аварийных домов Там проживало 56 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В администрации Перми сообщили о начале демонтажа аварийных многоквартирных домов №10 и 12 по ул. Нижне-Курьинской в Кировском районе. Эти двухэтажки, возведённые в начале 30-х годов прошлого века, вмещали 12 квартир, в которых проживало 56 человек. В управлении жилищных отношений уточнили, что жителям аварийных домов предоставили альтернативное жильё или выплатили компенсации.

В мэрии напомнили, что программа расселения ветхого жилья реализуется в Перми в рамках региональных и городских инициатив. Кроме того, с текущего года стартует программа переселения по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

С начала 2025 года в Перми снесено уже 25 расселённых аварийных строений. Сейчас идёт вывоз строительного мусора после демонтажа пяти зданий в Дзержинском и Кировском районах. Снос осуществляет специализированная техника МУП «Полигон». В прошлом году было ликвидировано более 120 аварийных домов.

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