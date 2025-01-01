Более половины работающих пермяков пользуются нейросетями Примерно треть делает это в личных целях Поделиться Твитнуть

Согласно исследованию SuperJob, проведённому среди работающих пермяков, 54% жителей города применяют искусственный интеллект. При этом 32% используют его в личных целях, 15% — в работе, а 14% — в учёбе.

Использование ИИ более распространено среди мужчин, которые чаще применяют его для личных и учебных задач, в то время как женщины склонны использовать его в профессиональной деятельности.

Вовлечённость в технологии варьируется в зависимости от возраста: 60% горожан до 35 лет используют ИИ, среди людей 35-45 лет — 46%, а среди тех, кто старше 45 лет, — только 20%. Молодые люди активно применяют ИИ во всех сферах: почти половина — для личных целей, треть — для учёбы и 30% — в работе.

Более высокий доход коррелирует с более активным использованием нейросетей: 23% среди тех, кто зарабатывает до 50 тыс. руб. в месяц, и 53% среди опрошенных с зарплатой от 100 тыс. руб.

Среди пользователей нейросетей 24% полностью довольны качеством ответов, 54% — скорее довольны, 14% — скорее не довольны, а 8% — совсем не довольны.

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