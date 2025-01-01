После ареста банковских счетов житель Перми возместил ущерб за разбитые автомобили Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Перми завершено исполнительное производство в отношении должника, обязанного возместить ущерб за повреждение двух арендованных у местной фирмы автомобилей.

По информации ГУ ФССП по региону, после использования машин мужчина вернул их в состоянии, требующем серьёзного ремонта. Были повреждены кузовные элементы, оптика, колёса и пр. Арендодатель оплатил ремонт обеих машин, потратив более 280 тыс. руб. При этом компания подала иск в суд, требуя от виновника возмещения расходов на ремонт.

В ходе судебного разбирательства было доказано, что повреждения были выявлены при возврате автомобилей и задокументированы в акте приёма-передачи. В качестве доказательств представлены чеки из автосервиса. Суд, основываясь на законодательстве, признал право истца на возмещение ущерба.

Исполнительный лист был передан в районный отдел судебных приставов. Были введены ограничения на регистрационные действия с автомобилем должника и арестованы его банковские счета. В результате долг был полностью погашен.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.