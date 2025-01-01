В Серебрянском парке Перми запущена система освещения Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Серебрянском парке Перми, в рамках проекта «Зелёное кольцо», установлена система освещения, призванная обеспечить комфорт для посетителей в вечернее время. Освещены велопешеходная зона, проходящая вдоль ул. Моторостроителей, и пространство возле Утиного моста. Планируется расширение зоны освещения на всю территорию парка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее в рамках этого же проекта была создана велопешеходная улица, пролегающая вдоль реки Данилихи. Маршрут, оборудованный скамейками и урнами, проходит возле домов по улицам Уфимская, Серебрянский проезд и Моторостроителей. В процессе улучшения этой территории обновляются мосты с деревянными настилами, создаются велопешеходные дорожки, игровые и спортивные зоны, а также площадка для выгула собак. Возводится визит-центр, который станет важной частью инфраструктуры парка.

В текущем году планируется завершить благоустройство трёх парков в долине Данилихи: парка Каменских, парка вдоль ул. Подгорной и Серебрянского парка.

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