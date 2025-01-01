В Перми двух иностранных студентов осудили за разбой Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми суд завершил рассмотрение дела двух иностранных студентов 22 и 23 лет, признанных виновными в разбое по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Всё случилось ещё в середине декабря 2023 года. Подсудимые, будучи в нетрезвом состоянии, на ул. Революции в Перми напали на 52-летнего местного жителя, нанеся ему удары ногами и бутылкой по голове. Они также похитили рюкзак потерпевшего с вещами на сумму 30 тыс. руб. После совершения преступления нападавшие скрылись.

О драке тогда написали СМИ, эти публикации и стали основанием для возбуждения дела. Подозреваемые были оперативно установлены и задержаны, ими оказались граждане Египта, всё время расследования они находились под стражей.

Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 4 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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