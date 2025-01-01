В Пермском крае на 10% увеличилось количество точек кэшаут Услуга «Наличные на кассе» доступна в 457 населённых пунктах региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сегодняшний день услуга «Наличные на кассе» доступна в 457 населённых пунктах Пермского края, во всех муниципальных образованиях региона. На начало 2025 года снятие средств с банковской карты доступно в 1009 торгово-сервисных точках. За прошедший год их количество увеличилось на 10%, сообщили в Пермском отделении Центробанка.

Для использования кэшаута необходимо совершить покупку в магазине или на АЗС и расплатиться картой. Суточный лимит снятия с одной карты составляет 5 тыс. руб., а месячный — 30 тыс. Торговые точки не взимают комиссию за снятие, однако её может установить банк-эмитент карты.

Около 70% торгово-сервисных предприятий, предоставляющих услугу кэшаута, расположены в муниципальных образованиях края, включая сельскую местность с населением менее 1 тыс. человек. Оставшиеся точки находятся в Перми.

По словам Алексея Моночкова, управляющего Отделением Банка России по Пермскому краю, данная услуга пользуется спросом у жителей отдалённых районов, где отсутствуют банкоматы и банковские отделения, но есть потребность в наличных. Для предпринимателей сервис предоставляет возможность привлечь больше клиентов и снизить затраты на инкассацию.

Информацию о наличии услуги «Наличные на кассе» можно получить по специальной наклейке у входа, на кассе или у продавца.

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