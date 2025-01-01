Пермская «Парма» разгромила «Астану» Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В Перми состоялся очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором местная команда «Парма» принимала гостей из казахстанской «Астаны». Игра, прошедшая под контролем пермской команды, завершилась убедительной победой «Пармы» со счётом 106:73.

Лидерами по набранным очкам у пермяков стали Александр Захаров и Гарретт Нэвелс, каждый из них набрал по 23 очка. Заметный вклад в общую победу внесли также Ройс Хэмм, набравший 16 очков, и Стэнли Уиттакер, отличившийся 15-ю точными бросками. В стане «Астаны» наиболее результативными игроками стали Даниэль Утоми с 19 очками и Ти Джей Старкс, набравший 17 очков.

Что касается дальнейших планов «Пармы», то уже 19 марта команда проведёт следующий домашний матч против МБА-МАИ. Эта игра обещает быть не менее захватывающей, учитывая стремление «Пармы» продолжить победную серию и укрепить свои позиции в турнирной таблице.

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