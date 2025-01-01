Пермские врачи спасли кисть бойцу СВО, увлекающемуся игрой на гитаре Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Дмитрия Махонина

Медики пермской Больницы архангела Михаила сумели спасти работоспособность руки участнику специальной военной операции из Пермского края. Об этом случае сообщил глава региона Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.

Житель Прикамья отправился добровольцем в зону СВО в октябре 2022 года. Несмотря на неоднократные ранения, он каждый раз возвращался в строй. Ему предлагали сменить род деятельности и стать оператором беспилотных летательных аппаратов, но боец предпочёл остаться штурмовиком.

фото из тг-канала Дмитрия Махонина

После очередного ранения он самостоятельно преодолел значительное расстояние до полевого госпиталя, надеясь сохранить повреждённую руку. Он был осмотрен в нескольких медицинских учреждениях, где врачи пришли к выводу о невозможности восстановления пальца и функциональности кисти. Однако для военнослужащего это было крайне важно, так как он много лет играет на гитаре. «Лишиться пальца для меня, всё равно что остаться без души», — говорил он и не оставлял попыток найти хирурга, который возьмётся за операцию.

Выполнил её травматолог Больницы архангела Михаила Кирилл Кулешов.

«Риск был очень высок, но благодаря совместной работе с НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова наши врачи освоили новую технологию трансплантации и отлично справились. Операция и ранний послеоперационный период прошли успешно. Отсутствующая фаланга полностью восстановлена. Состояние пальца улучшается, наш земляк чувствует себя хорошо. Во время выписки он даже сыграл для коллектива врачей на гитаре, которую ему привезли волонтёры», — рассказал губернатор.

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