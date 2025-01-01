Губернатор Пермского края занял второе место в Telegram-рейтинге глав регионов ПФО В общероссийском рейтинге Дмитрий Махонин седьмой Поделиться Твитнуть

По результатам февраля 2025 года глава Пермского края Дмитрий Махонин занял вторую строчку среди губернаторов ПФО в Telegram-рейтинге руководителей регионов.

Аналитический центр «Г.У.Р.У.» представил новое исследование «Индекс Telegram. Рейтинг эффективности политиков в Telegram. Март 2025». В его основе — данные, собранные нейросетью собственной разработки, отслеживающей все публикации в Telegram с упоминанием губернаторов. На основе анализа этих данных нейросеть составила рейтинг глав российских регионов по частоте упоминаний.

По итогам февраля 2025 года Дмитрий Махонин был упомянут в Telegram-каналах 14 945 раз, что позволило ему занять 7-е место в общероссийском Telegram-рейтинге губернаторов. Кроме того, он стал вторым среди глав регионов Приволжского федерального округа.

Личный Telegram-канал губернатора Пермского края https://t.me/mahonin59, насчитывающий 26 199 подписчиков, занял 42-е место в федеральном рейтинге.

Среди федеральных Telegram-каналов, наиболее часто упоминавших Дмитрия Махонина в феврале, нейросеть выделила «RT на русском», «РБК. Новости. Главное», «Царьград ТВ», «16 негритят» и «Политджойстик».

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