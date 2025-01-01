На маршруте №8 в Перми увеличат количество трамваев Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В администрации Перми сообщили о корректировках в графике работы городского общественного транспорта. Перемены затронут трамвайный маршрут №8 и автобусный маршрут №50.

Так, с 12 марта на трамвайной маршруте №8, ввиду увеличения количества пассажиров, будет увеличено число вагонов. Нововведение относится к расписанию в рабочие дни.

На автобусном маршруте №50 в будни изменится время отправления. Данные поправки внесены с учётом пожеланий горожан и для согласования времени отправлений с завершением смен на крупных заводах и фабриках.

Администрация города призывает пассажиров быть внимательными и следить за расписанием.

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