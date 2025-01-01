«Единая Россия» проведёт всероссийский конкурс «Земский почтальон» За звание лучшего почтальона смогут побороться специалисты из населённых пунктов численностью до 50 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

Отборочный этап первого всероссийского конкурса «Земский почтальон» стартовал в понедельник, 10 марта. Его участниками могут стать специалисты почты с опытом работы от года.

«В отдалённых сёлах и деревнях почта остаётся единственным местом получения услуг связи. А земские почтальоны — люди, которых знают в лицо, уважают и доверяют им. На партийном уровне мы поддерживаем работу почты на селе, по народной программе и по поручению президента обновляем почтовые отделения, расширяем их функционал. Наш конкурс станет продолжением этой работы и поможет повысить статус тех, кто выбирает профессию почтальона и остаётся работать на селе», — сказал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Гендиректор Почты России Михаил Волков отметил, что конкурс «Земский почтальон» направлен на признание заслуг тех, кто обеспечивает связь между людьми, несмотря на расстояния.

«Привлекать внимание к значимости профессии почтальона и вдохновлять на продолжение этой благородной миссии — наша общая задача», — добавил он.

Для участия в конкурсе «Земский почтальон» до 10 апреля почтовые работники должны подать онлайн-заявки на сайте земскийпочтальон.рф. С 11 апреля по 1 мая их оценят региональные экспертные комиссии и выберут финалистов. Очный финал состоится 5 июня в Москве.

Кроме того, с 12 мая по 5 июня в группе Почты России ВКонтакте начнётся общественное голосование в специальной номинации — «Народный почтальон», основанной на заявках, отобранных региональными комиссиями.

Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря реготделения «Единой России»:

— В Пермском крае, особенно в малых и отдалённых населённых пунктах, Почта России играет важную социально-экономическую роль в жизни жителей.

По инициативе президента России Владимира Путина и в рамках исполнения поручений губернатора Пермского края, секретаря реготделения «Единой России» Дмитрия Махонина, с 2021 года ведётся системная работа по модернизации почтовых отделений связи, расположенных на селе и в труднодоступных территориях Пермского края. За 2024 год было модернизировано 14 УФПС, в текущем 2025 году в планах приведение в нормативное состояние ещё четырёх — в Перми, Краснокамске и Чусовом.

Всего с начала программы в регионе модернизировано более 100 почтовых отделений, благодаря этому жители территорий получают современные почтовые и финансовые услуги в комфортных условиях.

Но Почта России — это ещё и связующее звено между людьми. В этой системе главный — человек. И имя ему — почтальон. Мы проводим конкурс «Земский почтальон» для того, чтобы повысить престиж этой профессии, особенно на селе, отметить лучших из лучших. Убеждён, что это важно как для работников Почты России, так и для наших селян.

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