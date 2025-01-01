В Перми эвакуировали нефтяной колледж Людей вывели на улицу, к зданию приехали экстренные службы Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канал "ЧП Пермь"

Днём 11 марта эвакуировали студентов и преподавателей пермского нефтяного колледжа. В соцсетях распространилась видеозапись, на которой запечатлены кадры с молодёжью, стоящей возле учебного заведения. В этот момент к зданию подъезжают машины экстренных служб.

В местных телеграм-каналах пишут, что возможной причиной стали анонимные сообщения о минировании.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщений о каких-либо происшествиях в учебном заведении не поступало.

«Новый компаньон» направил запрос в полицию и министерство территориальной безопасности региона.

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, на электронные почты объектов образования приходят анонимные оповещения о минировании. Оперативные службы оповещены, проводятся проверки», — сообщили в пресс-службе краевого минтербеза, не уточнив, в какие ещё учебные заведения поступили анонимки.

В ведомстве также призвали не поддаваться панике, а при необходимости звонить по номеру 112.

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