Энергетики Пермского края добились блокировки 34 веб-сайтов На ресурсах размещались инструкции по краже электроэнергии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году специалисты пермского филиала компании «Россети Урал» и прокуратуры через суд добились блокировки 34 веб-сайтов. На этих ресурсах размещались сведения о способах кражи электроэнергии посредством незаконного воздействия на приборы учёта. Об этом сообщили в «Пермэнерго».

В энергокомпании отметили, что специалисты постоянно отслеживают онлайн-пространство, выявляя рекламные объявления о реализации устройств, которые позволяют занижать показатели потребления электроэнергии. Применение таких «модифицированных» счётчиков является нарушением установленного законом порядка учёта электроэнергии.

«Россети Урал» регулярно информирует антимонопольные органы и прокуратуру о незаконности рекламы и продажи «модифицированных» приборов учёта и устройств, предназначенных для хищения электроэнергии и других коммунальных ресурсов.

Энергетики также напомнили потребителям, что использование различных приспособлений, искажающих объём потреблённой электроэнергии, может повлечь административную или даже уголовную ответственность.

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