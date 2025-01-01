В Прикамье спецслужбы провели масштабные учения По легенде в аварию на трассе Пермь-Екатеринбург попал школьный автобус Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минздрава

Как рассказали в пресс-службе краевого минздрава, спецслужбы провели комплексные тактико-специальные учения «Ликвидация последствий крупного ДТП на федеральной трассе».

Согласно легенде, на 36-м километре трассы Пермь — Екатеринбург произошла страшная авария с участием школьного автобуса и двух легковых автомобилей. В ДТП пострадали 15 человек, пятеро погибли. Авария спровоцировала пробку на федеральной трассе.

Поскольку сообщения о массовых авариях появляются регулярно, подобные происшествия требуют консолидации усилий нескольких спецслужб, большого числа сотрудников и спасателей.

Фото: пресс-служба краевого минздрава

Как правило, на место трагедии первой приезжает скорая помощь. Бригада проводит медицинскую сортировку и передаёт полномочия бригаде экстренного реагирования Территориального центра медицины катастроф Пермского края (ТЦМК). Далее идёт взаимодействие со спасателями, которые помогают извлечь пострадавших.

В этом году учения проводились зимой, чтобы оценить целесообразность использования мобильного медицинского комплекса на 20 поражённых с автономным тепло- и энергоснабжением. На его развёртывание требуется 15-20 минут.

По словам директора ТЦМК Евгения Лесникова, в реальной жизни пока не было опыта использования мобильного комплекса, поэтому спецслужбы решили отработать его развёртывание на учениях.

«Мы убедились, что это необходимо по нескольким причинам. Прежде всего, в модуле при минусовых температурах целесообразно организовывать сортировочную площадку и пункт временного размещения пострадавших до эвакуации. Кроме того, работа в очаге с массовым числом пострадавших может продолжаться несколько часов, поэтому модуль будет использоваться спасателями для обогрева», — пояснил он.

Евгений Лесников добавил, что конструкцию хранят и обслуживают специалисты ТЦМК. Она всегда готова к использованию в чрезвычайных ситуациях.

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