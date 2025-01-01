Жителя Прикамья осудят за организацию фейкового онлайн-магазина Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В Перми завершено расследование уголовного дела, возбуждённого против 18-летнего местного жителя. Его обвиняют в 29 эпизодах мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

Следствие установило, что обвиняемый создал в соцсети группу, имитирующую онлайн-магазин. Там он публиковал объявления о продаже одежды и обуви, требуя полную предоплату за товар и доставку. При этом, получив заказ, он не отправлял товар, так как фактически не располагал им. Присвоенные деньги он тратил по своему усмотрению.

С марта 2023-го по январь 2024 года злоумышленник обманул 29 человек из 22 российских регионов на общую сумму свыше 220 тыс. руб.

В ходе оперативных мероприятий в марте прошлого года сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями пермского главка МВД задержали подозреваемого по месту его проживания.

Обвиняемый полностью признал свою вину и компенсировал нанесённый ущерб.

В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

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