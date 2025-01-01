В Пермском крае прокуратура восстановила права арендатора земельного участка Он признан добросовестным Поделиться Твитнуть

В ходе прокурорской проверки в Добрянке Пермского края выявлено неправомерное решение местной администрации об отказе в продлении арендного договора на муниципальную землю. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Установлено, что с 2005 года спортивный объект находился в пользовании частной организации на основании договора аренды. Нарушений условий договора, в частности по оплате и целевому назначению участка, не зафиксировано. Более того, арендатор занимался улучшением территории и возведением сооружений, повышающих туристическую привлекательность округа.

При таких обстоятельствах организация имела законное основание для продления арендного договора, однако ей было отказано в этом праве.

По результатам прокурорского представления, направленного главе администрации округа, нарушения были устранены, права арендатора восстановлены.

Как выяснил «Новый компаньон», речь идёт о частном учреждении «Культурно-спортивный центр» (ЧУ «КСЦ»). Организация была зарегистрирована в Добрянке 6 декабря 2002 года. Генеральным директором является Руслан Соломеин.





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