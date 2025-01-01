Самые большие зарплаты в Перми получают машинисты буровых установок и стоматологи На третьем месте электрогазосварщики Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным SuperJob, в марте наиболее высокооплачиваемыми профессиями в Перми оказались стоматологи и машинисты буровых установок.

Стоматологам-терапевтам с опытом от трёх лет готовы предложить ежемесячную зарплату в 150 тыс. руб. Помимо этого, работодатели предлагают льготы на лечение, оплату первого месяца аренды жилья и билеты для приезжих специалистов.

Машинисты буровых установок также могут рассчитывать на доход в 150 тыс. руб. Компании предлагают ДМС, помощь с переездом и обустройством на новом месте.

Зарплата электрогазосварщиков варьируется от 110 до 170 тыс. руб. Инженеры-конструкторы в Перми могут зарабатывать от 100 тыс. руб. Техники по подключению абонентов получают от 90 до 100 тыс. руб., а также ДМС, компенсацию расходов на спорт и медицину, отпускные выплаты и компенсацию ипотечных процентов.

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