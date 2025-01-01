В Перми до конца июля ограничат движение по улице Матросова Автомобилистам советуют заранее планировать свой маршрут Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

С 12 марта по 31 июля в Перми ограничат движение транспорта на ул. Матросова — на перекрёстке с ул. Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

В Центре безопасности дорожного движения Пермского края пояснили, что ограничение вводится, чтобы обеспечить беспрепятственный разъезд транспорта на время закрытия движения по ул. Пушкина. Там будут проводиться строительно-монтажные работы по строительству ул. Крисанова.

Схема: пресс-служба краевого минтранса

Подрядная организация — АО «АБЗ-Дорстрой» — должна обеспечить доступ ко всем объектам в этой зоне.

Всех автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее спланировать маршрут своих поездок.

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